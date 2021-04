Warum Quereinsteiger stillgelegte Bauernhöfe in Salzburg und Oberösterreich neu belebt haben

Ein ehemaliger Fußballer wurde Pferdezüchter und revitalisiert einen alten Bauernhof. Er ist nicht der einzige Neueinsteiger.

Eigentlich wäre Ricky Hirscher aus Lungötz mit seinem Vollzeitjob als Produktberater für ein Medizintechnikunternehmen ausgelastet gewesen. Aber jetzt ist er auch Nebenerwerbsbauer. Der 46-Jährige hat den Bauernhof seiner Familie wiederbelebt. In den vergangenen Jahren waren die Flächen an einen Biobauern verpachtet gewesen, doch der wollte sie nicht mehr. Ricky Hirschers Großvater hatte auf dem Hof noch Milchwirtschaft betrieben, der Vater hatte dann auf Mutterkuhbetrieb umgestellt, bevor er ganz aufgehört hat. "Im Herbst mussten wir entscheiden, was mit dem Hof geschehen ...