Warum sich die "Liftler" den großen Jubel verkneifen

Es war ein Winter ganz nach dem Geschmack der heimischen Seilbahner, zumindest wirtschaftlich. Triumphgeheul ist dennoch nicht zu vernehmen. Die sonst so selbstbewusste Branche gibt sich zurückhaltend, sie ist in ihrem Stolz angeschlagen. Corona, die wiederkehrende Kritik an der Ökobilanz, an zu teuren Liftkarten und dem hohen Energieverbrauch haben Spuren hinterlassen.

Das Geschäft läuft wie geschmiert. Die Sehnsucht nach Skifahren ist ungebrochen, die Bereitschaft, dafür stolze Summen auszugeben, ebenfalls. Auch die "Preisanpassung" vor dem nächsten Winter werden die ...