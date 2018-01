Was als Museum begann, wurde zum Gewerbepark

Manfred Rotschne startete 2006 ein Oldtimer-Museum in Koppl. Wenig später vermietete er auch Flächen. Mittlerweile arbeiten in seinem Gewerbegebiet 60 Menschen und Rotschne baut erneut aus.

Manfred Rotschne ist ein untypischer Unternehmer: Denn der Linzer Immobilienentwickler kam 2006 über einen Freund nach Koppl, um hier ein Museum für seine ersten Oldtimer einzurichten, wie er erzählt. "In Linz habe ich eine große Liegenschaft verkauft. Das Geld daraus wollte ich gut anlegen. Da bin ich an der Wolfgangsee-Bundesstraße vorbeigefahren und habe gesehen, dass da etwas zu verkaufen ist." Und weil Salzburg und das Salzkammergut sehr viel mehr Touristen anzögen als Linz, sei der Entschluss auf der Hand gelegen, hier sein Oldtimer-Museum zu starten. Also hat Rotschne kurzerhand das Gebäude einer insolventen Haustechnikfirma an der B158 von einer Bank ersteigert.