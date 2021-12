Die Hoteliers und Gastronomen fragen sich, was in der Silvesternacht nach der Sperrstunde erlaubt ist. "Am Dienstagnachmittag trudelten Antworten auf viele offene Fragen vom Gesundheitsministerium ein", sagt Reinhold Hauk, Jurist und Fachgruppengeschäftsführer der Hotellerie in Salzburg.

Heute wurde bekannt, wie die Verordnung auszulegen ist: Speisen und Getränke dürfen Gastronomen auch nach der Sperrstunde um 22 Uhr zum Mitnehmen anbieten. Jedoch müssen diese in 50 Metern Entfernung zur Betriebsstätte konsumiert werden und in handelsüblichen Gebinden ausgegeben werden. Somit wäre es zum Beispiel möglich, eine geschlossene Sektflasche zu verkaufen.

Das Zimmerservice darf angeboten werden. Die Übernachtungsgäste in den Hotels müssen nach 22 Uhr nicht aufs Zimmer geschickt werden. Außer wenn diese Speisen und Getränke konsumieren möchten. Sogar der Wellnessbereich steht nach der Sperrstunde zur Verfügung. Vorausgesetzt es werden keine Speisen und Getränke verabreicht. Einige Hoteliers hatten die Idee, Getränke auf Vorbestellung in der Lobby beziehungsweise im Restaurant zu platzieren. Das ist nicht gestattet. Zusammenkünfte in der Lobby sind zwar möglich, "jedoch nur mit Maske und maximal in Gruppierungen von zehn Personen", heißt es aus der Wirtschaftskammer.

Darf ein Punschfass zur Selbstbedienung den Gästen angeboten werden? "Nein, das spieße sich auch mit dem Jugendschutzgesetz." Hotelzimmerpartys mit mehreren Personen aus anderen Räumlichkeiten sind nicht gestattet. Grundsätzlich ist in den geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen. Zusammenkünfte wie beispielsweise Silvesterfeiern, Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern ohne fix zugewiesene Sitzplätze sind nur mit bis zu 25 Teilnehmern zulässig. "Der für die Zusammenkunft Verantwortliche darf die Teilnehmer nur einlassen, wenn sie einen 2G-Nachweis vorweisen", heißt es in der Verordnung des Ministeriums.

Diese Verordnung beinhaltet auch die vorgezogene Sperrstunde und hat für viel Unmut unter den Gastronomen und Hoteliers gesorgt. Die Bundessparte Tourismus der Wirtschaftskammer hat gemeinsam mit ihren Landesgeschäftsführern offene Fragen an das Gesundheitsministerium gestellt, wie die Verordnung interpretiert werden kann. Dass Getränke und Speisen zum Mitnehmen angeboten werden können, dürfte wohl nur ein schwacher Trost sein.