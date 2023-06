Was Porsche und den Glockner verbindet

Vor 75 Jahren fuhr der erste Porsche. Dass die Ausstellung zum Jubiläum auf der Franz-Josefs-Höhe gezeigt wird, ist kein Zufall.

Im Juni 1948 erfüllte sich der Autokonstrukteur Ferry Porsche seinen Traum von einem modernen Sportwagen und baute den Porsche 356 Nr. 1 Roadster. Am 8. Juni erhielt das Auto eine Einzelgenehmigung von der Kärntner Landesregierung, am 15. Juni wurde er zum Straßenverkehr zugelassen. Es war der erste Wagen, der den Namen Porsche trug.

Getestet wurde der Wagen oftmals auf der Glocknerstraße, da er im Porsche-Werk in Gmünd in Kärnten entstanden ist. Gmünd war von 1944 bis 1950 Konstruktions- und Produktionsstandort des Automobilherstellers. 1944 hatte man wegen der vielen Bombenangriffe Stuttgart-Zuffenhausen verlassen müssen. Die Firma war in der Folge auf mehrere Standorte aufgeteilt. So befand sich das Materiallager beim Flugplatz in Zell am See auf der anderen Seite des Alpenhauptkamms. Und dort hatte Ferdinand Porsche 1941 auch das Schüttgut erstanden, um die Familie in Sicherheit zu bringen. Die kürzeste Verbindung zwischen Gmünd und Zell am See war die 1935 eröffnete Glocknerstraße.

Das Schüttgut ist noch heute Stammsitz der Familie Porsche. Und auf der Glocknerstraße werden bis heute die Fahrzeuge getestet. Für Wolfgang Porsche, den Aufsichtsratsvorsitzenden des Unternehmens, ist sie die Lieblingsstraße. Johannes Hörl, der Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG, sagt: "Die Glocknerstraße und Porsche sind untrennbar miteinander verbunden. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir nun als Zeichen dieser lang andauernden und engen Verbundenheit die Ausstellung anlässlich des 75. Geburtstags von Porsche in der höchsten Automobilausstellung der Welt zeigen dürfen." Diese befindet sich im Besucherzentrum auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe.

Die Ausstellung mit dem Namen "Driven by Dreams - 75 Jahre Porsche Sportwagen" wird bis Oktober geöffnet sein. Zu sehen sind dabei unter anderem ein Porsche 356 Speedster aus Familienbesitz und ein vollelektrischer Taycan. Die Schwerpunkte der Ausstellung werden die Marke Porsche, Strategien zur Minimierung der Umweltbelastung sowie neue Technologien sein. Wolfgang Porsche sagt, die Ausstellung zeige die Evolution der Marke.