Was Salzburger Start-ups leisten

Bilanz nach fünf Jahren Gründerzentrum an der FH Salzburg.

Außen Schokolade, innen Kokos und ein Gramm Zucker: Die Schokoriegel der Ketofabrik richten sich an Menschen, die sich ketogen - also sehr kohlenhydratarm - ernähren. Seit einem Jahr liegt der Riegel in den Supermarktregalen. Eine Million Stück wurden mittlerweile verkauft. Authentic Vision kämpft indes gegen Produktpiraterie und hat ein spezielles, fälschungssicheres Siegel entwickelt, um Handtaschen, Elektronik oder Medikamente zu schützen.

Was die beiden sehr unterschiedlichen Unternehmen verbindet: Gegründet wurden sie von Studenten der FH Salzburg. Auf dem Weg ...