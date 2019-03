Tourismuskräfte gesucht! Saalfelden-Leogang will herausfinden, was Mitarbeitern unter den Nägeln brennt. Und sie so an die Pinzgauer Region binden.

Beim großen Saison-Opening waren 200 Menschen dabei. Sie füllten ein Quiz aus, fuhren zum Ritzensee, einer gewann einen Tandemflug. Das Opening der Region Saalfelden-Leogang im Dezember war jedoch nicht für die Gäste - sondern für die Mitarbeiter. Die ...