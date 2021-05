WasserWelten in Krimml öffnen am Samstag ihre Tore

Die Großglockner Hochalpenstraßen AG gibt auch die Nockalmstraße und die Goldeck Panoramastraße frei - rechtzeitig vor dem Muttertag. Auf die erste Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße müssen die Fans noch etwas warten - wegen der großen Schneemengen und der damit verbundenen Lawinengefahr.

Rechtzeitig vor dem Muttertag am Sonntag sind die WasserWelten Krimml sowie die Nockalmstraße und Goldeck Panoramastraße in Kärnten wieder geöffnet. Das teilte die Großglockner Hochalpenstraßen AG am Donnerstag mit. Der Start erfolgt am Samstag. Auf die Eröffnung der Großglockner Hochalpenstraße müssen Naturliebhaber und Ausflugsgäste noch etwas warten - nicht wegen Corona, sondern wegen der großen Schneemassen. Die Räumung der Straße ist voll im Gang. Der traditionelle "Durchstich" soll nächste Woche erfolgen. Der Eröffnung der Straße für den Verkehr ist am 15. Mai geplant.



Die WasserWunderBar setzt auf Speisen zum Mitnehmen

Bei den WasserWelten Krimml ist das gesamte Outdoor-Areal sowie alle Indoor-Räume mit der neuen interaktiven Ausstellung "Gesichter des Wassers" für Besucher zugänglich. Die WasserWunderBar ist geöffnet und bietet Getränke und Speisen zum Take-away an. Die weltberühmten Krimmler Wasserfälle sind erst ab 19. Mai offiziell geöffnet aber bereits jetzt über den Wasserfallweg bis zum Kürsingerplatz zugänglich.

Start auch für Ausstellungen und Biosphärenpark-Zentrum

Auf der Nockalmstraße im Biosphärenpark Nockberge öffnen am Samstag auch die Ausstellungen sowie das Biosphärenpark-Zentrum, das Getränke und Speisen zum Take-away anbietet - unter Einhaltung sämtlicher geltender COVID-19-Sicherheits- und Hygienebestimmungen. Die aussichts- und kurvenreiche Goldeck Panoramastraße von Zlan auf den Sportberg Goldeck ist ebenfalls ab Samstag befahrbar. Für alle Betriebe gibt es ein COVID-19-Konzept: Für die Innenräume der Betriebe werden maximale Besucherzahlen vorgegeben. Es gilt die FFP2-Maskenpflicht. Zudem ist ein 2-Meter-Abstand zu haushaltsfremden Personen einzuhalten.