Generaldirektor Günther Reibersdorfer geht mit April 2020 in Ruhestand, Firmenkundenchef Heinz Konrad wird diese Funktion übernehmen.

Einen Wechsel an der Spitze des Salzburger Raiffeisenverbandes (RVS) wird es im April des kommenden Jahres geben. Der langjährige Generaldirektor Günther Reibersdorfer wird in den Ruhestand gehen. Der Vorstand des RVS traf am Donnerstag die Entscheidung, dass ab Mai 2020 Heinz Konrad den Vorsitz in der Geschäftsleitung übernehmen soll. Konrad ist derzeit Firmenkundenchef und Mitglied der Geschäftsleitung. Zeitgleich mit Günther Reibersdorfer wird Geschäftsleitungsmitglied Erich Ortner ebenfalls in den Ruhestand wechseln.

Die neue Geschäftsleitung wird sich ab Mai 2020 wie folgt zusammensetzen: Heinz Konrad, Andreas Derndorfer, Thomas Nussbaumer als bestehende Mitglieder sowie Anna Doblhofer-Bachleitner und Manfred Quehenberger als neue Mitglieder.

Reibersdorfer war 15 Jahre Generaldirektor

RVS-Obmann Sebastian Schönbuchner würdigte in einer Presseaussendung die Arbeit von Reibersdorfer: "Generaldirektor Günther Reibersdorfer hat in den vergangenen 15 Jahren eine herausragende Arbeit als Vorsitzender der Geschäftsleitung geleistet und wichtige Akzente gesetzt, insbesondere was die Zukunftsfähigkeit der Gesamtorganisation betrifft. Nun ist es an der nächsten Generation, die vielen Veränderungen und Umbrüche der Bankenbranche aktiv mitzugestalten und Verantwortung für die Weiterentwicklung des RVS zu übernehmen", heißt es in der Aussendung.

Heinz Konrad leitet seit dem Jahr 2000 den Bereich Firmenkunden. Der RVS lobt seine hohe persönliche und fachliche Kompetenz. Er habe mit seinem Engagement die Entwicklung der Bank in den vergangenen Jahren entscheidend mitgestaltet.



