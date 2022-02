Wechsel an der Unternehmensspitze einer Salzburger Hightech-Schmiede

Zwei Gründungsväter der Sigmatek in Lamprechtshausen treten leiser. Sie ziehen sich aus der aktiven Unternehmensleitung des Automatisierungsexperten mit 500 Beschäftigten zurück. Das Unternehmen bleibe aber eigentümergeführt und in erfahrenen Händen, heißt es.

Bei der Firma Sigmatek mit Sitz in Lamprechtshausen gibt es einen Führungswechsel: Zwei der vier Geschäftsführer ziehen sich aus der aktiven Unternehmensleitung zurück. Andreas Melkus und Theodor Kusejko treten nun, da sie das Pensionsalter erreicht haben, etwas leiser, heißt es im Unternehmen. Sie werden der Sigmatek aber weiterhin mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Die Hightech-Firma wird künftig von Marianne Kusejko (Finanzen, Personal und Recht) sowie Alexander Melkus (Entwicklung, Technik, Produktion und Vertrieb) geleitet. Die Sigmatek bleibe somit eigentümergeführt und in erfahrenen Händen, heißt es.

Automatisierungssysteme für den Maschinen- und Anlagenbau

Im Jahr 1988 haben Andreas Melkus, Theodor Kusejko und Marianne Kusejko die Sigmatek gegründet. Heute zählt diese weltweit zu den führenden Herstellern von kompletten Automatisierungssystemen für den Maschinen- und Anlagenbau. Die eigene Forschung, Entwicklung und Fertigung sichern dem Unternehmen einen Platz an der Spitze der Automatisierungstechnologie, heißt es. Die Sigmatek beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Niederlassungen gibt es in Deutschland, in der Schweiz, in Großbritannien, in den USA, in China und Korea. Vertriebs- und Servicepartner sind in bedeutenden internationalen Industriezentren tätig.