Christkindlmarkt in Salzburg: Der Aufbau startet bereits am Wochenende

In zwei Wochen öffnet der Salzburger Christkindlmarkt zum 48. Mal. Der Aufbau der Hütten und Stände am Residenzplatz beginnt am Wochenende.

Der Aufbau des 48. Salzburger Christkindlmarkts am Salzburger Dom- und Residenzplatz beginnt am kommenden Wochenende: 96 Christkindlmarkthütten werden an den zugeteilten Standorten zentimetergenau aufgestellt.

Eröffnet wird der Salzburger Christkindlmarkt am 17. November - das heißt am Donnerstag in zwei Wochen. Der Aufbau des Eislaufplatzes am Mozartplatz beginnt am Dienstag in der kommenden Woche. Dort wird es an Silvester wieder ein Programm mit Musik, Tanz und einem Feuerwerk geben.

Für den Salzburger Christkindlmarkt werden 14 Kilometer Elektrokabel, vier Kilometer Tannengirlanden, drei Kilometer Lichterketten mit LED-Lampen und zwei Kilometer Stahlseile verwendet. Dazu kommen noch 250 Tannenbäume und jede Menge Weihnachtsdekoration. Neu eingerichtet wurde ein zusätzlicher WC-Bereich am Residenzplatz.

Christkindlmarkt: Beleuchtungszeit wird reduziert

Um Energie zu sparen, werde die Beleuchtungszeit heuer um ein Drittel reduziert. Ab 22 Uhr ist der Markt, mit Ausnahme des Christbaums und einer aus sicherheitstechnischen Gründen notwendigen Notfallbeleuchtung, nicht mehr beleuchtet. An der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung während der Betriebszeiten mit Sternenhimmel und Christbäumen möchten die Betreiber des Salzburger Christkindlmarkts aber auch in diesem Jahr festhalten. Der große Christbaum am Residenzplatz wird in der Zeit von 8.30 bis 24 Uhr erstrahlen.

Der Eiszauber am Mozartplatz geht gemeinsam mit dem Salzburger Christkindlmarkt am 17. November in Betrieb. Eine Woche später als gewöhnlich. Dadurch könnten bis zu 5000 Kilowattstunden eingespart werden. Nach der Absage des Europark-Eislaufplatzes und den geplanten Einschränkungen im Volksgarten soll das Eislaufen am Mozartplatz also stattfinden.

Eiszauber bis 1. Jänner geöffnet

Der Eiszauber am Mozartplatz hat täglich von 10 bis 22 Uhr bis einschließlich 1. Jänner 2023 geöffnet. Derzeit ist man noch mit Kooperationspartnern in Gesprächen, um Schulklassen und Kindern eine kostenlose oder ermäßigte Benutzung zu ermöglichen.