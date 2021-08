Weihnachten naht: Lebkuchen im August in den Supermarktregalen

Während draußen noch sommerliches Wetter herrscht, halten in einigen österreichischen Supermärkten die ersten Lebkuchen und Spekulatiuskekse Einzug in die Regale. Billa, eine Lebensmittelkette der Rewe-Group, sorgt mit einem Facebook-Beitrag für Reaktionen.

Lebkuchen und Spekulatiuskekse Mitte August? Was für manche eine utopische Vorstellung ist, ist in den Billa-Filialen bereits Realität. Lebkuchen mit Mandel-Orange, Apfel-Zimt oder Nuss - seit Ende letzter Woche befinden sich in den Filialen "winterliche" Lebkuchensorten, daneben traditionelle Spekulatiuskekse.

Angekündigt wurde der Lebkuchenverkauf von Billa über Facebook. Der Beitrag enthält eine ironische Botschaft an die Kunden: "Wenn sich jetzt wieder alle beschweren, gibt es sie nächstes Jahr noch früher", steht auf dem Schild vor dem Lebkuchenregal geschrieben.

