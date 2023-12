Weihnachtsgeschäft in der Stadt Salzburg: Salzburger zeigen sich weiterhin schenkfreudig

Die Wochen vor Weihnachten sind für den Handel lukrativ. Auch wenn es in Salzburg im Vergleich zum Vorjahr Einbußen gab, ist die Nachfrage hoch.

Sie besteht nicht nur aus Keksen und Glühwein: Für viele ist die Vorweihnachtszeit auch eine Zeit der Besorgungen. Rund 430.000 Salzburgerinnen und Salzburger planen heuer, Familie und Freunde mit Geschenken zu überraschen. Bei den über 15-Jährigen entspricht das einem Anteil von 89 Prozent. Das geht aus einer von der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) beauftragten und der KMU-Forschung Austria durchgeführten Umfrage hervor. Demnach war im Vorjahr der Anteil der Kaufwilligen um zwei Prozent höher. Für Projektleiter Wolfgang Ziniel kein Grund zur Sorge: "Die Kaufbereitschaft ist im Wesentlichen stabil."

Handel verhielt sich in den vergangenen Jahren krisenresistent

Das Budget für Geschenke haben manche Salzburger Shoppenden etwas enger geschnürt als im Vorjahr: 18 Prozent wollen laut Befragung heuer weniger ausgeben. In absoluten Zahlen ausgedrückt, gehen die Ausgaben für Weihnachtseinkäufe im Vergleich zu 2022 von durchschnittlich 330 auf 320 Euro zurück. Hartwig Rinnerthaler, Spartenobmann Handel der WKS, sieht die allgemeine Konjunkturentwicklung und die Teuerungswelle der letzten Monate als Gründe. Das Weihnachtsgeschäft habe sich bisher aber schon des Öfteren als krisenresistent erwiesen. Auch wenn man aus heutiger Sicht die Vorjahreszahlen nicht ganz erreichen werde, in Hinblick auf den erwirtschafteten Gesamtumsatz sei er guter Dinge.

Eine Veränderung im weihnachtlichen Kaufverhalten bemerkt auch die Filialleiterin von Bücher Stierle, Carmen Schwarz. "Gefühlt konsumieren die Leute bewusster, achten verstärkt auf die Preise und kaufen gezielter ein." Für die Buchhandlung in der Kaigasse spielt das Weihnachtsgeschäft eine große Rolle, als Geschenk besonders beliebt sind Reisebildbände oder Kochbücher. Im generellen "Geschenke-Ranking" führend sind laut Umfrage mit 36 Prozent Kleidung und Textilien. Zwei Prozent weniger entfallen auf Gutscheine. Knapp dahinter liegen mit einem Drittel Spielwaren. 27 Prozent wählen Kosmetika als Geschenk, 22 Prozent wählen Bargeld.

Laut Befragung wohnortnahe Händler erste Anlaufstelle für Weihnachtsgeschenke

Mehr als die Hälfte der Befragten bestellt ihre Geschenke zumindest zum Teil online. Der Online-Anteil, in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich gestiegen, stagniere mittlerweile, erklärt WKS-Mann Rinnerthaler. Weihnachten sei nach wie vor ein Fest für den stationären Handel. Die Befragung zeigt, dass der wohnortnahe Händler erste Anlaufstelle ist. Etwas dahinter liegen Einkaufsstraßen und Shoppingcenter, mit ihnen gleichauf Geschäfte in Orts- bzw. Stadtzentren.

Zentral ist auch das "Wollzimmer" in der Schanzglasse gelegen. Die umsatzstärkste Zeit im Jahr beginnt für Inhaberin Maria Felber schon Mitte September. "Sonst werden die selbst gestrickten Weihnachtsgeschenke nicht mehr rechtzeitig fertig." Mitte Dezember flache das Weihnachtsgeschäft schon wieder ab. Anders bei Buchhändlerin Carmen Schwarz: Die Leute, die ab Anfang Dezember kämen, würden sich mit jenen, die häppchenweise Geschenke unter dem Jahr besorgen, etwa die Waage halten, sagt sie. Und die letzten zwei Wochen vor Weihnachten gehe es im "Endspurt" noch einmal richtig zu.

Wieder anders sieht es in Anamaria Stechers Parfümerie am Herbert-von-Karajan-Platz aus. Im "Maison Colloredo" geht es ab dem ersten Adventsamstag so richtig los. "Das dritte Adventwochenende ist erfahrungsgemäß am stärksten." Mindestens bis 23. Dezember laufe das Weihnachtsgeschäft dann. Und ein paar wenige kämen sogar noch am 24. Der Anteil der "Late Shopper", also derjenigen, die Geschenke erst in der zweiten Dezemberhälfte besorgen, ist laut Umfrage rückläufig und liegt heuer bei 17 Prozent.