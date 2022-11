Weihnachtsmärkte in Salzburg: Die ersten Vorboten für die Adventzeit

In Hallein sperrt der erste Weihnachtsmarkt des Landes bereits am 11. November auf - dort, wo einst nur der Erzbischof Zugang hatte.

Vom Mittelalter bis vor gut 200 Jahren hatte der "Pöbel" keinen Fuß auf die Halleiner Pernerinsel zu setzen. Diese sei ganz allein den Fürsterzbischöfen vorbehalten gewesen, sagt Benjamin Huber vom Keltenmuseum. Heute ist die Sache ganz anders: Die Pernerinsel ist ein fester Bestandteil des Stadtgeschehens und wird von Fußgängern, Rad- und natürlich von Autofahrern genutzt. Dort befindet sich mit der Alten Saline auch ein "unschätzbares Industriedenkmal", mit dem die 2500 Jahre dauernde Halleiner Salzgeschichte "ganz toll fassbar" werde, schwärmt Huber. Gemeinsam mit seiner Kollegin Brigitte Winkler ist er bis 18. Dezember an jedem Wochenende im Einsatz, um die Besucherinnen und Besucher des Halleiner Weihnachtsmarkts durch die Alte Saline bis zum Keltenmuseum auf der gegenüberliegenden Flussseite zu führen. Zu bestaunen gibt es dabei die älteste noch erhaltene Sudpfanne Europas, in der einst die Sole gekocht wurde, um das Salz zu gewinnen. Mit enthalten beim Rundgang ist heuer auch die Salinenkapelle. "Sie durfte nur vom Erzbischof betreten werden, genau wie der Lustgarten", sagt Huber. Dort, wo heute die Alte Saline steht, befand sich der Gemüsegarten der Pfleger, also der vom Erzbischof eingesetzten Verwalter.

Möglich wird dieser seltene Einblick in die Halleiner Geschichte durch den Weihnachtsmarkt. Organisator Matthäus Leitner ist bei der Stadtgemeinde für die Gebäudeverwaltung zuständig und weiß genau, welche unentdeckten Ecken die Alte Saline zu bieten hat. Außerdem habe er ein Herz für Kitsch: "Der gehört zu Weihnachten ein bisschen dazu", sagt er. Mehr als 60 Aussteller sind in den nächsten Tagen mit dem Aufbau ihrer Stände und Waren beschäftigt. Der erste Stock der Saline ist zwar aus statischen Gründen gesperrt, doch die Alte Schmiede biete einen sehr guten, weil auch barrierefreien Ersatz. Neben der beliebten Wichtelwerkstatt für Kinder gibt es heuer auch erstmals eine Kooperation mit den berufsbildenden höheren Schulen im Bezirk. Die HTL Hallein (inklusive Meisterklasse), die Modeschule, die Handelsakademie sowie das Holztechnikum Kuchl präsentieren sich mit Abschlussarbeiten oder Übungsfirmen.

Zum Rahmenprogramm gehören auch Alpaka-Wanderungen oder ein Kinderkrampuslauf. Mehr unter www.weihnachtsmarkt-hallein.at

Adventmärkte in ganz Salzburg (kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Salzburg Stadt

Der größte Christkindlmarkt des Landes, jener am Dom- und Residenzplatz, wird am 17. November eröffnet und hat bis 1. Jänner geöffnet. Heuer ist auch ein Eislaufplatz am Mozartplatz geplant, von 17. November bis 31. Jänner (10 bis 22 Uhr).

Der Hellbrunner Adventzauber startet am 17. November und ist bis 24. Dezember geöffnet (Mi-Fr 13-20 Uhr, Sa, So, Feiertag 10-20 Uhr, Mo und Di geschlossen).

Am Mirabellplatz ist der Weihnachtsmarkt von 17. November bis 24. Dezember geöffnet (Sonntag bis Donnerstag jeweils 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag bis 21 Uhr).

SN/robert ratzer Der Hellbrunner Adventzauber.

Flachgau

Der Wolfgangsee Advent öffnet heuer am Freitag, 18. November und ist bis Sonntag, 18. Dezember geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl in Henndorf startet bereits am 11. November und ist bis zum 8. Jänner geplant.

Der Ebenauer Adventmarkt öffnet am 26. November jeden Samstag und Sonntag im Advent ab 13 Uhr.

In Koppl gibt es den Advent beim Guggenthaler Kircherl (ab 26. Nov., 14 bis 19 Uhr).

In Fuschl ist der Adventmarkt "Klein und Fein" am Kirchenplatz in Fuschl ab 25. Nov. (Fr., Sa., So., 15 bis 20 Uhr).

In St. Leonhard wird der Adventmarkt am 26. November eröffnet ( jeweils an Wochenenden). Der Glanegger Bauernadvent findet heuer am 3. und 4., 10. und 11. Dezember sowie am 17. und 18. Dezember jeweils von 14 bis 18 Uhr statt.

SN/Bild SN/Anton Prlic Der Wolfgangsee Advent.

Tennengau

Der Halleiner Weihnachtsmarkt in der Alten Saline sperrt bereits am Freitag, 11. November, um 17 Uhr auf, endet dafür aber am letzten Wochenende vor Weihnachten. Öffnungszeiten: Freitag 13 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag (sowie 8. und 9. Dezember), 10 bis 19 Uhr.

Der Adventzauber auf dem Bayrhamerplatz findet von 18. Dezember bis 8. Jänner statt, jeweils am Freitag (14 bis 20 Uhr), Samstag (10 bis 20 Uhr) und Sonntag (11 bis 20 Uhr).

In St. Jakob am Thurn ist ein Adventmarkt an den Wochenenden ab 26. November (14 bis 19 Uhr) geplant.

In Rußbach findet am 19. und 20. November ein Adventmarkt im Wasserpark statt (Sa. 10 bis 19 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr).

SN/tvb hallein Der Adventzauber auf dem Bayrhamerplatz.

Pongau

In St. Martin am Tennegebirge wird der Adventmarkt am Seepark am 26. November und am 3. Dezember veranstaltet.

In Großarl startet der Bergadvent am 25. November und findet bis 18. Dezember von Fr. bis So. (sowie am 8. Dezember) statt.

In Hüttschlag hat der Adventmarkt an den Adventwochenenden von 26. November bis 18. Dezember jeweils Samstag und Sonntag geöffnet (Donnerstag, 8. Dez. ebenso).

Im Schloss Goldegg startet der Adventmarkt am 3. Dezember, die Gastronomie hat an Wochenenden von 13 bis 21 Uhr geöffnet, die Aussteller bis 18 Uhr.

Auf der Burg Hohenwerfen öffnet der Markt am 26. und 27.November, sowie 3., 4. und 8. Dezember (jeweils 13 bis 19 (Uhr).

Pinzgau

In Saalfelden am Rathausplatz öffnet der Christkindlmarkt ab 2. Dezember jeweils von Freitag bis Sonntag.

Der Mittersiller Nationalpark Adventmarkt hat von 18. November bis 18. Dezember 2022 immer freitags (16 bis 21 Uhr), samstags (14 bis 20 Uhr) und sonntags (14 bis 19 Uhr) sowie am 8. Dezember (14 bis 20 Uhr) geöffnet.

Die Bergweihnacht Maria Kirchental findet am 3. und 4. sowie 10. und 11. Dezember statt.

Lungau

Tamsweg: Im Schlosspark startet der Adventzauber am 2. Dezember. Fr und Sa jeweils von 16 bis 21 Uhr, So 15 bis 20 Uhr.

Auf der Burg Mauterndorf öffnet ein Adventmarkt am 3.12. sowie 4.12., 8.12, Samstag 10.12. und Sonntag, 11.12. (jeweils 13 bis 19 Uhr).