Weiß-blaue Geschichten

Stephanie Achatz aus Aigen und Daniel Perdolt aus Maxglan absolvieren ihr Studium teils in München und bekommen dafür auch noch Geld.

Es galt, alle in Salzburg verlangten Fächer in vier Semestern abzuschließen und dabei einen Notenschnitt besser als 2.0 zu erzielen. Diese zwei Voraussetzungen müssen Studenten der Ingenieurwissenschaften erfüllen, wollen sie das Stipendium der Industriellenvereinigung (IV) einheimsen. Fünf von 30 haben das heuer geschafft, darunter Stephanie Achatz und Daniel Perdolt, beide 21, aus der Stadt Salzburg. Nur nebenbei erwähnt: Rund 70 junge Leute begannen das Studium vor zwei Jahren.

Vorige Woche überreichte ihnen IV-Präsident Peter Unterkofler im Salzburg Congress die Schecks in Höhe von jeweils 2000 Euro. "Das hat mich sehr gefreut, wenngleich wir nicht vordergründig darauf hingelernt haben", sagt Achatz aus Aigen. Sie gesteht aber ein, zwischendurch immer wieder auf den Notenschnitt gelinst zu haben, während ihr Studienkollege Perdolt sagt, er hätte gar nicht gewusst, wo er genau stehe.

Besonders ist an ihrem Studium der Ingenieurwissenschaften, dass sie den zweiten Teil an der TU München absolvieren. Dort leben die beiden aktuell. In den nächsten Wochen stehen vier große Prüfungen an.

"Es ist nicht einfach, an einer so großen Uni Fuß zu fassen. Wir tun uns leichter, weil wir uns schon aus Salzburg kennen. Es gibt einen guten Zusammenhalt, wir sind wie eine große Klasse", sagt Achatz, die wie Perdolt im fünften Semester studiert. Knapp 2o Kollegen haben wie sie schon heuer die Voraussetzungen für München erfüllt. Die anderen bleiben noch ein Jahr in Salzburg. Ist in einem Jahr der Bachelor geschafft, haben sie in München die Qual der Wahl aus 30 bis 40 Masterstudien, die sich anschließen ließen. Achatz, die bei den Ursulinen maturierte und zu den wenigen Frauen in ihrem Fach zählt, möchte in Richtung Chemie- oder Wirtschaftsingenieur gehen. Eine Exkursion kürzlich zur "Wacker Chemie" hat ihr jobmäßig das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Insgesamt sind die Jobaussichten mehr als intakt. Vieles ist möglich. Perdolt will später im Bereich der Materialwissenschaften oder erneuerbaren Energien arbeiten.

Spannende Berufsfelder gilt es da für junge Salzburger zu entdecken. Denn so lange gibt es dieses salzburgerisch-bayerische Doppelstudium noch nicht. Es wurde 2006 auf Initiative der Industriellenvereinigung geschaffen - genauso wie die technische Lehre des "Industrietechnikers" ein Jahr darauf. Man will beste Fachkräfte für die heimische Industrie. "Wir brauchen ein Bildungssystem, das weltweit spitze ist", betonte IV-Präsident Unterkofler bei der Übergabe der Stipendien erneut. Das Geld soll Anreiz für gute Leistungen sein und zeigen, dass die Nachwuchsförderung Top-Priorität hat. Und was machen die beiden damit?

"Einen Kurzurlaub oder sparen", ist Perdolt noch unschlüssig. Dann lachen beide. "In München werden wir das Geld bald durchgebracht haben", sagen sie dann. Das Leben in der bayerischen Hauptstadt ist nämlich noch teurer als das in Salzburg.