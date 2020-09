Weiter Streit um geschlossenes Cineplexx in der Stadt Salzburg

Nach der überraschenden Schließung des Kinos Cineplexx Salzburg City mit Ende August hat sich am Freitag der Eigentümer der Liegenschaft zu Wort gemeldet.

Der Kinobetreiber hatte den Rückzug mit einem "fortschreitenden Qualitätsverfall" der Immobilie begründet, der Hauseigentümer spricht nun von sechsstelligen Mietrückständen und besteht auf die vertraglich vereinbarte Betriebspflicht bis 2026.

"Noch Anfang März wurde an einem gemeinsamen Konzept 'City Center Salzburg neu' gearbeitet und über eine Vertragsverlängerung bis weit über das bis 2026 gültige Mietverhältnis hinaus gesprochen", sagte Haupteigentümer Andreas Heigl in einer Aussendung. Und Verwalter Robert Hammerl: "Weder in vorangehenden Gesprächen noch im Kündigungsschreiben war die Qualität des Gebäudes ein Thema. Dass nun in einer Presseaussendung plötzlich von einem 'fortschreitenden Qualitätsverfall' der Immobilie gesprochen wird, kommt angesichts der bis zum Frühjahr verfolgten Zukunftspläne mehr als überraschend."

Laut Heigl gab es Differenzen wegen Mietrückständen: "In den letzten beiden Jahren blieben Forderungen auf Mieten und Betriebskosten in der Höhe von mehreren Hunderttausend Euro offen. Zuletzt hatten die Mieter einseitig angekündigt, aufgrund der verminderten Besucherzahlen seit der Covidkrise nur mehr 40 Prozent der Miete zu bezahlen."

Quelle: SN, Apa