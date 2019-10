Das Carpe Diem geht, Meissl & Schadn kommt. Die Räume in der Getreidegasse 50 werden ab Ende Oktober adaptiert. Vor Ostern soll das Restaurant Meissl & Schadn die Pforten in der Salzburger Altstadt öffnen.

Die Weitzer- Hotels und -Restaurants sind in Graz und Wien eine fixe Größe. Jetzt setzt Florian Weitzer, geschäftsführender Gesellschafter, den Schritt nach Salzburg - und das an einer prominenten Adresse. Das neue Restaurant wird voraussichtlich zu Ostern in der Getreidegasse ...