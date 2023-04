Welche Auswirkungen der Bahn- und Flug-Streik in Deutschland auf Salzburg hat

Das Sicherheitspersonal auf vier großen deutschen Flughäfen streikt am Donnerstag und Freitag. Warenstreiks werden auch in der deutschen Bahn-Branche abgehalten. Salzburg spürt die Auswirkungen deutlich. Flüge und Zugverbindungen nach Deutschland fallen aus. Auch der Nahverkehr nach Freilassing ist betroffen.

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals fallen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg am Donnerstag und Freitag Hunderte Flüge aus. Am Freitag wird der Streik auf Stuttgart ausgeweitet. Auch wer auf die Bahn umsteigen will, braucht am Freitag Geduld: Wegen eines Warnstreiks in der Branche fahren bis zum frühen Nachmittag keine Fernzüge. All das hat auch Auswirkungen auf Salzburg.

Flugverkehr

"Wir haben Auswirkungen am Donnerstag und Freitag", sagt Alexander Klaus, Sprecher des Salzburg Airport. Passagiere können zwar am Donnerstag geplant nach Düsseldorf, Köln und Hamburg fliegen - es kommen jedoch keine Reisenden aus Deutschland in Salzburg an. "Die Maschinen kommen leer zurück", merkt Klaus an.

Gestrichen werden am Freitag zwei Ankünfte und drei Abflüge nach Düsseldorf.

Betroffene seien zum Großteil von Eurowings informiert worden. Individuelle, auf die Passagiere abgestimmte Lösungen werden erarbeitet, merkt Klaus an. "Wir gehen von einem Normalzustand mit Samstag aus."

Sämtliche Nah- und Fernverkehrszüge sind betroffen

Ein bundesweiter Bahnstreik findet in Deutschland am Freitag statt. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus, teilte die ÖBB mit. Sämtliche Nah- und Fernverkehrszüge sind betroffen. Railjet-Verbindungen über das Deutsche Eck werden im Schienenersatzverkehr geführt. Gestreikt wird von 3 Uhr bis 11 Uhr mittags. Die ÖBB gehen daher von Einschränkungen "bis mindestens 11 Uhr aus". Auch in den Stunden nach Streikende ist mit massiven Verzögerungen und Zugausfällen zu rechnen - der Zugverkehr wird nur langsam wieder hochgefahren.

Auswirkungen hat der Streik auch auf die Nachtzüge: Verbindungen von und nach Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden sind bereits ab den späten Abendstunden betroffen. Es wird zu Ausfällen, Teilausfällen und Umleitungen kommen. "Wir bitten die Fahrgäste, sich auch nach 11 Uhr über die Verbindungen vorab zu informieren - es ist mit weiteren Einschränkungen über den Tag zu rechnen", sagt ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner.

Schienenersatzverkehr zwischen Salzburg und Kufstein wird eingerichtet

Im Fernverkehr kommt es während des Streikzeitraums und auch in den Stunden danach zu Änderungen bei zahlreichen Verbindungen von, nach und über Deutschland. Wegen planmäßig stattfindender Bauarbeiten am Deutschen Eck zwischen Salzburg und Kufstein werden die Railjet-Züge mit den Zielbahnhöfen Innsbruck, Bregenz, Zürich und Bozen in diesem Abschnitt ganztägig im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. RJX-Züge von und nach München beginnen und enden in Salzburg, die IC- und ICE-Züge von und nach Passau werden bis Schärding kurzgeführt. Fernverkehrszüge aus Österreich und der Schweiz über Lindau-Reutin beginnen und enden in St. Margrethen, jene über die Tauern- und Ennstal-Strecke beginnen und enden in Salzburg und die Fernverkehrszüge über die Brenner-Strecke beginnen und enden in Kufstein beziehungsweise Innsbruck.

Nahverkehr: S3 endet in Liefering - Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

Die Züge im Nahverkehr von, nach und über Deutschland werden kurzgeführt. In Salzburg beginnen und enden die Züge der Linie S3 Richtung Freilassing in Salzburg Liefering, die Züge der Linie S2 beginnen und enden am Salzburger Hauptbahnhof. "Einen Schienenersatzverkehr gibt es zwischen Salzburg-Taxham und Freilassing", sagt Baumgartner. In Oberösterreich fahren die Nahverkehrszüge Richtung Passau nur bis und ab Schärding. Die Nahverkehrszüge Richtung Simbach am Inn beginnen und enden in Braunau am Inn.