Welche Neuen der "Guide Michelin" jetzt in Salzburg empfiehlt

Neben altbekannten hat der Lokalführer zwei neue Adressen in seine Empfehlungen aufgenommen.

Zwei Salzburger Restaurants haben es als neue Empfehlungen in den "Guide Michelin 2023" geschafft: Da ist zum einen das für seine Wiener Schnitzel und andere Klassiker der österreichischen Küche bekannte Meissl & Schadn in der Getreidegasse und zum anderen das Mühlbacher in der Franz-Josef-Straße. Dort hat sich Newcomer Patrick Mühlbacher im Mai 2021 den Traum vom eigenen Restaurant im Bistrostil erfüllt. Was der gelernte Gastronomiefachmann mit Erfahrung in Sternerestaurants dort seither auftischt, beschreibt er selbst als kreativ, locker, unkompliziert - ...