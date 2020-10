Weltneuheit in Bischofshofen: Die Fenster des Techno-Z sind Sonnenkollektoren

In Bischofshofen steht das erste Gebäude, dessen gesamte Fassade Sonnenenergie umwandelt. Der Hersteller hofft auf weltweite Aufträge.

"Ja, man sieht noch durch die Fenster durch", schmunzelt Hubert Schwarz. Der Geschäftsführer von Pilkington Austria hat gut lachen. Seiner Firma ist eine Weltneuheit gelungen. Der Glashersteller hat Fenster entwickelt, die Sonnenstrahlung in elektrische Energie umwandeln können. "Wir schneiden Solarzellen mit Laser in Streifen und können sie so in transparenten Flächen verwenden."

Zu bestaunen ist die Innovation am Standort in Bischofshofen. "Dieses Pilotprojekt im Techno-Z ist wichtig, weil sich jetzt Architekten und Planer das Ganze auch anschauen können." ...