Weniger Insolvenzen im Land Salzburg im Jahr 2021

161 Unternehmen im Land Salzburg schlitterten im Jahr 2021 in die Insolvenz. Das sind um 26 Fälle weniger als im Vorjahr. In die 70er-Jahre zurückblicken muss man in der langjährigen Insolvenzstatistik des KSV1870, um eine ähnlich niedrige Zahl zu finden. Die Großinsolvenzen 2021 waren die Verlassenschaft Palfinger und die Salzburg Schokolade GmbH.

Weniger Konkursverfahren

Insgesamt waren 161 Verfahren im Bundesland Salzburg anhängig. 112 Verfahren wurden vom Gericht eröffnet, davon 95 als Konkursverfahren und 17 als Sanierungsverfahren. Die mangels kostendeckendem Vermögen nicht eröffneten Verfahren belaufen sich im Bundesland Salzburg auf 49 Verfahren. "Die Anzahl der abgewiesenen Verfahren hat sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahreszeitraum reduziert, was eine Folge davon ist, dass die öffentlich rechtlichen Träger, die Finanz und Gesundheitskassen aufgrund des Moratoriums weniger Konkursanträge gestellt haben und in logischer Konsequenz ein Rückgang bei den Konkursabweisungen vorliegt", so Aliki Bellou vom KSV1870.

285 Privatkonkurse wurden 2021 bei den Salzburger Bezirksgerichten eröffnet. Das bedeutet ein Minus von 24 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 375 Fällen. Das Bundesland Salzburg liegt daher deutlich hinter dem österreichweiten Trend, in welchem sogar ein leichtes Plus von 0,4 Prozent verzeichnet wird. Die angemeldeten Verbindlichkeiten sinken von 63 Millionen Euro auf 33 Millionen Euro, das bedeutet einen Rückgang um rund 50 Prozent.

Prognose 2022

Durch die staatlich eingeleitete "Safety Car Phase" haben die Unternehmen die Möglichkeit erhalten eine Stundung der Rückzahlung ihrer Schulden zu erreichen.

Mit Ende September 2021 wurde dieser Schutzschirm beendet. Das vorliegende Ziffernmaterial indiziert, dass langsam aber sicher das Vorkrisenniveau erreicht wird. Die Trendwende ist eingeleitet.

"Das regulative Korrektiv der Insolvenzordnung wird wieder zu greifen beginnen, sodass insolvenzreife Unternehmen saniert oder durch die Eröffnung von Konkursverfahren bereinigend vom Markt genommen werden können", so Aliki Bellou.



Die Lage in Österreich

Österreichweit stellt der KSV1870 ein gleichbleibendes Niveau zum Vorjahr (plus von 0,5 Prozent) bei den Unternehmensinsolvenzen fest. Das Insolvenzaufkommen im Osten Österreichs bewegt sich schon deutlich in Richtung "Vor-Krisen-Niveau". So verzeichnet Wien mit 1.227 Insolvenzen die höchste Steigerung von 14,1 Prozent. Im Bundesländerranking findet sich Salzburg mit 161 Firmenpleiten auf Platz 5, hinter Oberösterreich (262 Firmeninsolvenzen), der Steiermark (361) und Niederösterreich (586). Das Bundesland Salzburg liegt somit im österreichweiten Trend.

Prognose für Privatkonkurse 2022

Eröffnete Schuldenregulierungsverfahren wurden regelmäßig mit einer Einkommensverminderung wegen eines Arbeitsplatzverlustes, Konsumschulden und nunmehr mit der eingetretenen Kurzarbeit begründet.

Die Vermutung, dass aufgrund der seit Juli 2021 umgesetzten Insolvenznovelle, die eine Verkürzung der Entschuldungsdauer von 5 auf 3 Jahre vorsieht, Auswirkungen durch eine Erhöhung der Fallzahlen nach sich zieht, hat sich bis dato nicht realisiert. Im Bundesland Salzburg verhält es sich entgegengesetzt.

"Stundungen, Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlust aber auch das Hinausschieben der Regulierung der Schulden stellen keinen moderaten Grund dar rechtzeitig im Interesse der Gläubiger aktiv zu werden", so Aliki Bellou.