Wenn der Nahversorger auch vom großen Konzern profitiert

Der Kaufmann in Marcel Hirschers Heimat Annaberg hat zwei Standbeine: Heimische Lieferanten und Eigenmarken einer großen Supermarktkette. Sein Geschäft ist ein Treffpunkt für den Ort.

Zehn Salzburger Gemeinden haben keinen Nahversorger mit Lebensmitteln mehr. Dabei gibt es sogar eine Landesförderung in Form von Zinszuschüssen. Einer, der davon profitiert hat, ist Werner Quehenberger in Annaberg. Die Gemeinde ist relativ gut versorgt. Auch in Lungötz gibt es ein Geschäft (Nah & Frisch).