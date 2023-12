Salzburger Betriebe haben sich auf die Gesundheit von Pferden spezialisiert. Sie bieten Tees, Pferdepuder und Magnetfeldtherapie an.

Messeleiterin Marie Stelzhammer aus Hallwang ist selbst in der Branche tätig und entwickelt nachhaltige Pflegeprodukte für Pferde.

Tausende Besucherinnen und Besucher fanden am Wochenende den Weg in die Salzburger Messehallen: Die Amadeus Horse Indoors (AHI) bieten noch bis Sonntag eine Mischung aus Reitsport, Show und Messe. Während hochkarätige Bewerbe über die Bühne gehen, finden Interessierte in der ...