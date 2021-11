Wenn Strumpfhosen nichts helfen

Seit 1986 rücken Pannenhelfer des ÖAMTC auch in den Nachtstunden aus.

"Ab jetzt ist der ÖAMTC nicht nur am Tag, sondern auch bei Nacht für die Mitglieder da. Die neue Notrufnummer 120 ist permanent erreichbar und die Pannenhelfer kümmern sich rund um die Uhr um Wagen, Insassen und Gepäck", teilte der ÖAMTC Salzburg in einer Aussendung im November 1986 mit. "Damals Meilenstein, heute selbstverständlich, aber nach wie vor sind Pannenhilfen in der Nacht etwas Besonderes", sagt Thomas Emberger vom Stützpunkt Tamsweg.

Seit zehn Jahren ist er im Pannendienst unterwegs: ...