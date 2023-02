Wer am meisten Bier trinkt und warum das Gasthaus verliert

Zahlenspiegel zum Bierkonsum im Land.

18 Brauereien sowie 14 Gasthaus- und Hausbrauereien stoßen im Land Salzburg über eine Million Hektoliter Bier aus. Das Brauen auch kleiner Mengen von Bier ist in den letzten Jahren populär geworden, denn vor etwa zwanzig Jahren gab es in Salzburg lediglich acht Braustätten. Österreichweit sind etwa 90 Prozent der Brauereien Klein- und Kleinstbrauereien mit einem maximalen Jahresausstoß von 20.000 Hektolitern. Allerdings werden drei Viertel der Gesamtmenge von sieben Brauereien erzeugt, die jährlich 0,5 bis 1,5 Millionen Hektoliter Bier ausstoßen.



100 Liter Bier betrug in etwa der jährlich Pro-Kopf-Verbrauch in den vergangenen Jahren. Zum Vergleich: Um 1890 lag der Rekordwert bei rund 200 Litern. Zwei Drittel des konsumierten Bieres sind Lager-/Märzenbiere, Voll-, Spezial- und Bockbiere kommen auf einen Anteil von knapp 20 Prozent. Auf alkoholfreie Biere und Radler entfallen jeweils etwa drei Prozent des Bierverbrauchs und werden damit in etwa ähnlich stark konsumiert. Der Rest verteilt sich auf Pils-, Weizen, Kreativ- und Leichtbiere. Im internationalen Vergleich liegt der Pro-Kopf-Verbrauch in Tschechien mit 135 bis 140 Litern deutlich über den Werten Österreichs, Deutschlands und Polens mit den erwähnten 100 Litern pro Kopf.



Zwei Drittel des Bieres werden in 0,33-Liter- und 0,5-Liter-Glasflaschen vermarktet. Ein weiteres Viertel wird in Dosen abgefüllt. Während in den letzten zehn Jahren der Verkauf in Glasflaschen an Bedeutung gewonnen hat, sank der Anteil des Fassbieres von knapp 25 Prozent im Jahr 2011 auf etwa zehn Prozent im Jahr 2021. Dies impliziert, dass aktuell in etwa 85 Prozent des Bieres im Handel und nur 15 Prozent in der Gastronomie verkauft werden. Vor zehn Jahren wurden noch 30 Prozent des Bieres in der Gastronomie abgesetzt.



Ausgesucht: Josef Fersterer, Statistik Land Salzburg

Quellen: Verband der Österreichischen Brauereien, Statistik Austria

Bearbeitet: 24. 2. 2023