Wer isst noch Burger? Deutscher übernimmt fünf "Mäci"-Filialen in Salzburg

Europas "Burger-Riese" Heinritzi gibt fünf seiner McDonald's-Filialen in Salzburg ab. Damit wächst das Reich seines Nachfolgers auf insgesamt elf Restaurants. Zu Burgern kam der Neue auf dem Umweg über süße Schokolade.

Zuletzt gehörten Lizenznehmer Michael E. Heinritzi in Österreich und Deutschland 48 Restaurants der internationalen Fast-Food-Kette McDonald's. Nun hat sich der in Kitzbühel beheimatete gebürtige Deutsche von fünf seiner neun Standorte im Bundesland Salzburg getrennt. Er bleibt aber dennoch der größte Franchisenehmer Europas. In der Landeshauptstadt verabschiedete sich Heinritzi aus den Filialen am Hauptbahnhof, in der Alpenstraße, in der Sterneckstraße und in der Carl-Zuckmayer-Straße. Außerdem hat Heinritzi den McDonald's neben dem Cineplexx Airport in Wals-Siezenheim übergeben. Heinritzi bezeichnet diesen Schritt als ...