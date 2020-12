Werfenweng: Hubschrauber flog drei Tonnen Glas hinauf auf die Alm

Ein Arbeitseinsatz einer kleinen Schlosserei sorgte am Freitag in Pfarrwerfen und in Werfenweng für Aufsehen.

Maßarbeit verrichtete Hubschrauberpilot Josef Bachleitner am Freitag. In vier Etappen flog er Glaselemente mit einem Gesamtgewicht von drei Tonnen auf die Bischlinghöhe in Werfenweng. Im Einsatz war der kleinste Lastenhubschrauber der Firma Heli Austria in St. Johann, ein Airbus H125 mit 825 PS und 1100 Kilogramm Tragkraft. "Der Flug war technisch nicht schwer, aber beim Abstellen musste alles genau passen", sagte Bachleitner nach getaner Arbeit. Flughelfer gaben vom Boden aus per Funk entsprechende Anweisungen und zählten die Zentimeter bis zum ...