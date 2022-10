Wertpapiere statt Sparbuch: Mut bei der Geldanlage wächst

Immer mehr Salzburger wenden sich vom (ertraglosen) Sparbuch ab. Trotz turbulenter Börsen wird stärker in Wertpapiere investiert. Das zeigt eine Umfrage der Salzburger Sparkasse.

So hoch das Sicherheitsbedürfnis beim Geldanlegen auch sein mag: Das gute alte Sparbuch sinkt in der Gunst der Salzburgerinnen und Salzburger beträchtlich. Nur noch zwei Drittel geben in einer Umfrage der Salzburger Sparkasse an, das Sparbuch als Anlageform zu nutzen. Vor zehn Jahren waren es fast 90 Prozent gewesen. Die lange Phase niedrigster Zinsen, die Sparer stetig ärmer machte, zeigt also spät aber doch Wirkung. Auch das Bausparen (47 Prozent) und Versicherungen (37 Prozent) haben laut der Umfrage an Attraktivität ...