Auch für die kommende Woche ist bei Südföhn laut Wetterdienststelle kein Niederschlag in Sicht. Und es gibt bereits erste Bedenken wegen möglicher Waldbrandgefahr.

"Wir bräuchten dringend einen Regen. Wenn in den nächsten zehn Tagen keiner kommt, dann wird es schlimm", sagte die Flachgauer Bezirksbäuerin Monika Stöllberger (Kainzlbauer) in St. Georgen bei Salzburg mit einem Blick zum blauen Himmel. Es ist die seit Wochen andauernde Trockenheit, die den Landwirten im Norden von Salzburg Sorgen bereitet. Derzeit seien die Bauern unterwegs, um Gülle auf den Wiesen auszubringen. "Doch wenn kein Regen kommt, vertrocknet alles wieder, und es wird ja jetzt noch wärmer", so die Bezirksbäuerin.

