Wie aus Abfall wertvoller Biobenzin wird

Vom Papier zum Zellstoff und nun zum Treibstoff: Einer der größten Tennengauer Industriebetriebe geht mit einer Bioethanol-Anlage neue Wege.

Was hat Holz mit Alkohol zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel. Man muss sich schon auf die Ebene der chemischen Bestandteile begeben, um einen Zusammenhang zu erkennen. Ein Baum enthält verschiedene Arten von Zucker, die man vergären oder - im Fachbegriff - fermentieren kann. Um allerdings an diesen Zucker zu gelangen, braucht es enorm viel Energie. Das Holz muss in seine Bestandteile aufgespalten werden.

Genau das geschieht jeden Tag in Hallein. Bei der AustroCel GmbH, wie ...