Im Sommer ist eine 130.000 Quadratmeter große Versuchsfläche in Steindorf Lebensraum für Hasen, Rehe und Vögel - im Winter wird aus den 30 verschiedenen Pflanzen Biogas hergestellt.

Dass 60 Bauern in Steindorf bei Straßwalchen Wiesengras anbauen, aus dem Biogas produziert wird, ist nicht neu. Was heuer dort aber österreichweit zum ersten Mal gemacht wurde, das kann man derzeit noch in seiner vollen Blüte mit eigenen Augen anschauen: ...