Wie aus einer Salzburger Juristin eine Hotelmanagerin wurde

Die Salzburger Steuerberaterin Martina Toifl reaktiviert alte Immobilien und macht daraus kleine, schicke Stadthotels. Die Geldgeber kommen aus Freundes- und Verwandtenkreisen.

Sie promovierte mit ausgezeichnetem Erfolg zur Doktorin der Rechtswissenschaften und kennt sich als Steuerberaterin mit Zahlen aus. Dennoch ist die Salzburgerin Martina Toifl in ein neues berufliches Metier hineingewachsen: Die 41-jährige Mutter zweier Töchter (8 und 10) reaktiviert alte Immobilien und macht daraus bezaubernde kleine Stadthotels, die den Investoren auch gute Renditen abliefern.

Das jüngste Projekt wurde in einer besonders schönen Ecke von Maxglan inmitten der Coronakrise realisiert: Das Hotel "The Maximilian" in der Bayernstraße 28, das sich ...