Wie das Corona-Virus auf den heimischen Tourismusmarkt wirkt

Die aktuelle Epidemie in China hat bereits eine Welle von Reise-Stornierungen ausgelöst. Was das für den Salzburger Tourismus bedeutet, haben wir uns in Zahlen angeschaut und mit dem Salzburger Tourismuschef Leo Bauernberger gesprochen.

Das sich von China ausbreitende Corona-Virus lenkt den Blick auch auf die chinesischen Touristen in Salzburg. Nach Information der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft wurden im vergangenen Tourismusjahr 2018/19 rund 220.000 Nächtigungen und 165.000 Ankünfte von Gästen aus China verbucht. Zum ...