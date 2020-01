Wie das Coronavirus auf den heimischen Tourismusmarkt wirkt

Die aktuelle Epidemie in China hat bereits eine Welle von Reise-Stornierungen ausgelöst. Was das für den Salzburger Tourismus bedeutet, haben wir uns in Zahlen angeschaut und mit Salzburger Touristikern gesprochen.

Das in China ausgebrochene Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf den Salzburger Tourismus. Bert Brugger, Chef der städtischen Tourismusgesellschaft TSG, berichtet bereits von ersten Stornierungen bei chinesischen Gruppen, die mit dem Reisebus in die Stadt Salzburg kommen wollten. "Wir werden ...