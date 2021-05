Wie das Salz vom Dürrnberg ins Bier kam

Mit neuem Spezialbier und neuem Wirt startet das Hofbräu Kaltenhausen ins Frühjahr. Seit Herbst wurden mehr als 500.000 Euro investiert.

Abgefüllt wurde es erst vor einer Woche - und in limitierter Auflage: Nur 2000 Liter der diesjährigen Frühjahrsedition von Braumeister Martin Simion warten jetzt auf experimentierfreudige Biertrinker. "Salina" überrascht mit ungewöhnlicher Säure, kein Wunder: Das Bier wurde mit salzhaltigem Wasser gebraut. Was für die ehemalige Salinenstadt Hallein naheliegend klingt, ist nicht selbstverständlich - auch wenn schon Simions Vorgänger Braumeister Günther Seeleitner von einem solchen Bier geträumt hatte. 31 Jahre stand die einst industrielle Salzgewinnung am Dürrnberg still, bevor sie im ...