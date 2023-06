Wie der Goldesel Getreidegasse vor dem Auszug der Konzerne gemolken wurde

In der Salzburger Getreidegasse werden die Umzugskartons gepackt. Das kann man so hinnehmen oder es als größte Chance seit Jahrzehnten ansehen.

Bekannte Marken kehren der Salzburger Getreidegasse den Rücken. Verklebte Schaufenster sind Teil des Straßenbildes. Das kann man sorglos hinnehmen und damit argumentieren, dass sich in der Altstadt ständig etwas verändert. Darüber hinaus ergehe es vielen europäischen Städten ähnlich. Dieses Dogma predigen Altstadtkaufleute, Politiker und Vertreter des Altstadtverbands. Wenn dann doch ein Schuldiger gesucht wird, müssen die Einkaufszentren am Stadtrand herhalten und der Onlinehandel. Die Analyse greift jedoch zu kurz. Internationale Marken haben sich Standorte wie jene in der Getreidegasse geleistet. ...