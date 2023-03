Wie die GSWB ihre Bestandswohnungen "klimafit" machen will

Das Unternehmen plant Investitionen in Höhe von 450 Millionen Euro bis 2037. Bis 2030 sollen sämtliche Öl- und Gasheizungen verschwinden.

25.033 Wohnungen verwaltet die GSWB in Stadt und Land Salzburg. Bis 2037 will das Unternehmen diesen Bestand so weit ertüchtigen, dass dieser CO2-neutral ist, so die Ansage. Dafür sollen bis 2030 sämtliche verbliebenen Öl- und Gasheizungen weichen - 5703 Wohnungen sind derzeit noch an das Gasnetz angeschlossen, 376 Wohnungen beziehen ihre Wärme aus einem Ölkessel.

Zudem sieht das Programm umfassende thermische Sanierungen - bei mehr als 3700 Einheiten sind umfassende Maßnahmen notwendig - und die Nachrüstung mit Photovoltaik ...