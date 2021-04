Wie ein Flachgauer Biobauer seinen Kälbern den Export in ein EU-Land ersparen will

"Vollmilchkalb" und "Kalb rosé" sind jetzt Qualitätsstandards des AMA-Gütesiegels. Das soll die Exportquote heimischer Kälber senken.

Vier, höchstens fünf seiner rund 15 männlichen Kälber pro Jahr verkauft Biobauer Rupert Oberholzner noch über die Rinderbörse, einzelne gehen an andere Landwirte, alle anderen bleiben vorerst bei ihm. Das war nicht immer so, denn erst seit dem Stallneubau vor sechs Jahren hat er auch mehr Platz für den Nachwuchs seiner 30 Heumilchkühe. Was dem Bauern aus Elixhausen aber auch entgegenkommt, sind einerseits das steigende Bewusstsein der Konsumenten für das Leid von Kälbern, die ins europäische Ausland exportiert werden, sowie ...