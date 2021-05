Wie ein prominenter Salzburger Schnitzelwirt um Personal buhlt

Salzburgs Wirte suchen für die Öffnung Mitte Mai dringend Personal. Ungewöhnliche Wege geht dabei ein neues Restaurant in der Getreidegasse.

Dienstagvormittag an der Ecke Getreidegasse/Bürgerspitalgasse. Bis vor eineinhalb Jahren wurde im "Carpe Diem" von Red Bull unter anderem feine Küche in Stanitzeln serviert. Jetzt wird im Gebäude gehämmert, gebohrt und gestrichen. Die Handwerker sind drinnen und draußen im Einsatz.

An einer Tür hängt ein Zettel mit der Aufschrift "Recruiting Day, 2. Stock". Immer wieder huschen Menschen durch den Seiteneingang in das Gebäude. Sie alle wollen Teil der Mannschaft des Restaurants "Meissl & Schadn" werden, das nun in der ...