Wie geht es kleinen Unternehmern in Salzburg? "80 Prozent vom Umsatz sind weggebrochen"

Von massiven Umsatzausfällen sind auch ein Gastrozulieferer und ein Fotograf betroffen. Die Förderungen sind nur ein kleiner Trost.

Mit 700.000 Euro an liquiden Mitteln ist Rafael Schärf in die Coronakrise gegangen. Jetzt sind nur noch knapp 100.000 Euro übrig. 90 Prozent seines Umsatzes von fast 3.320.000 Euro erwirtschaftet der Unternehmer in normalen Jahren mit der Gastronomie. Dieser Umsatz brach im Coronajahr 2020/21 auf 1.425.078 Millionen ein. "Die staatlichen Hilfen haben mich am Leben gehalten, jetzt bekomme ich nur mehr zehn Prozent Ausfallsbonus, diese helfen kaum", sagt der Unternehmer. "Wir hatten vor der Krise ein kerngesundes Familienunternehmen und nun ...