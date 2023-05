"Die Welt hat einen CO2-Vogel", poltert Tankstellenbetreiber Franz Leikermoser. Sorge um sein Geschäft hat er nicht: "Wir investieren."

Benzin und Diesel - mit deren Geruch ist Franz Leikermoser aufgewachsen. 1959 sperrten seine Eltern in Anif eine Tankstelle samt Pension auf. Der Sohn, heute 65, machte daraus ein Unternehmen mit heute 40 Tankstellen, davon die Hälfte unter der Eigenmarke LM Energy, und einem Groß- und Einzelhandel mit Mineral- und Heizöl. Im Vorjahr wurde ein neuer Rekordumsatz erzielt. Wie hoch, will Leikermoser nicht in der Zeitung lesen. "Das weckt nur Neider."

"Die Welt hat einen CO2-Vogel"

...