Wie kleine Händler in Salzburg jetzt den Laden schupfen

Lungauer Wolle erlebt in der Pandemie einen Boom - dank Onlineshop. Andere Betriebe setzen auf Click & Collect und soziale Medien.

Eigentlich ist Matthias Ferner seit sechs Jahren in Pension. Weil er für sein Trachten- und Wollgeschäft in Tamsweg aber seit eineinhalb Jahren niemanden für den Verkauf findet - er könnte zwei Vollzeitkräfte beschäftigen -, macht er alles selbst. Das gilt auch für den Wolle-Onlineshop, den er schon vor der Pandemie in Eigenregie gestartet hat und seit zwei Jahren erweitert und mit einer Online-Bezahlfunktion ausgestattet hat. Denn bis vor Kurzem mussten die Kunden ihre Bestellungen noch per Rechnung ...