Wie Salzburg altert und was das bedeutet

Landesstatistiker Josef Fersterer verdeutlicht mit wenigen Zahlen, wie stark der demografische Wandel die Alters- und Beschäftigtenstruktur in Salzburg herausfordern wird.



568.317

Personen lebten zum 1. Oktober 2022 im Land Salzburg - 51 Prozent Frauen, 49 Prozent Männer. Ein Viertel ist jünger als 25 Jahre, 55 Prozent waren zwischen 25 und 64 Jahre alt und standen im Haupterwerbsalter. Schon jeder Fünfte ist älter als 65.

610.368

Personen werden gemäß der aktuellen Bevölkerungsprognose der Statistik Austria zum Jahresanfang 2050 in Salzburg wohnhaft sein - und die Zahl der Älteren wird massiv anwachsen. Während weiterhin etwa ein Viertel der Bevölkerung jünger als 25 Jahre alt sein sollte, dürfte der Anteil der 25- bis 64-Jährigen bis 2050 auf 48 Prozent sinken und jener der mindestens 65-Jährigen auf 28 Prozent steigen.





2013

war die Zahl potenzieller Berufsaussteiger, also der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen, erstmals höher als die Zahl der potenziellen Berufseinsteiger (15- bis 24-Jährige). Da in den nächsten Jahren die Zahl der potenziellen Berufsaussteiger durch den Überhang der geburtenstarken Jahrgänge in den 1960er-Jahren deutlich steigen dürfte, die Zahl der potenziellen Berufseinsteiger jedoch konstant bleiben sollte, wird sich die Lücke zwischen den beiden Altersgruppen auf über 27.000 Personen erhöhen.

Ausgesucht: Josef Fersterer, Statistik Land Salzburg,

Quelle: Statistik Austria

Stand: 9. 1. 2023