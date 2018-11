Wie Salzburger Hoteliers in Kärnten und Spanien nach Mitarbeitern suchen

Vor Start der Wintersaison fehlen in Salzburg noch 1272 Kellner und 1020 Köche. Was Betriebe tun, um Mitarbeiter zu finden und zu halten. Und was Spanien damit zu tun hat.

In Pörtschach, in einem Hotel direkt am Strand, hat Josef Storch im Sommer seine Jobbörse aufgebaut. Storch ist Junior-Chef vom Hotel Panorama, einem Vier-Sterne-Superior-Haus in Obertauern. In Kärnten wurde er begleitet von vier Hoteliers. Der Andrang, erzählt der 34-Jährige, hielt sich in Grenzen. Er könne dennoch mit 25 Mitarbeitern in die Saison starten.