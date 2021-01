Wie Salzburger Wirte sich jetzt durch die Krise hanteln

Im Weiserhof wird gekocht, in Henndorf setzt ein Wirt auf seine Krämerei und beim Krimpelstätter gibt es künftig beheizte Gastgartenschirme.

"Langsam wird die Lage ernst", sagt Hao Wu. Der 28-Jährige hat im November und Dezember das japanische Restaurant Nagano in der Salzburger Altstadt um rund 160.000 Euro umgebaut, um es kurz vor Weihnachten neu eröffnen zu können. Doch daraus wurde nichts, ganz im Gegenteil, der Lockdown für die Gastronomie wurde verlängert. Vor dem 1. März ist keinesfalls an ein Aufsperren zu denken, und selbst für dann gibt es keinen fixen Zeitplan. Alles hängt an der Entwicklung der Infektionszahlen. "Hätte ich ...