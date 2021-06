Wie Salzburger Wirte um Personal wetteifern

Wechselprämien und Gutscheine für die Vermittlung guter Mitarbeiter: Salzburger Gastronomen setzen auf ungewöhnliche Methoden.

Die Personalnot in der Gastronomie ist mittlerweile so dramatisch, dass sich Gastronomen Unkonventionelles einfallen lassen. Einer davon ist Stephan Gassner, der mit seiner Familie mehrere Betriebe führt - darunter auch den Stieglkeller, das Restaurant in Schloss Hellbrunn, den Schlosswirt in Anif und den Klosterhof in Linz. In insgesamt sechs Betrieben fehlen den Gassners derzeit 20 bis 25 Mitarbeiter sowie zehn bis 15 Lehrlinge. Stephan Gassner will seinen Lokalgästen, die ihm gute Mitarbeiter vermitteln, eine Prämie anbieten. "Wir klären gerade noch ...