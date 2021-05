Wie sich die Pongauer Gastronomen auf die Öffnung am 19. Mai vorbereiten

Sechs Monate, zwei Wochen und zwei Tage: So lange waren die Gastronomie und Hotellerie im Lockdown. Am 19. Mai wird wieder aufgesperrt.

19. Mai, der Tag der großen Öffnung. An diesem Mittwoch wird - wenn auch unter durchaus strengen Auflagen - wieder aufsperren, was über ein halbes Jahr lang geschlossen war: Gastronomie, Hotellerie und weite Teile des Sport- und Kulturbereichs. Die PN horchten sich in der Pongauer Gastronomie und Hotellerie um, welche Erwartungen und Herausforderungen mit der Wiederöffnung verbunden sind.

Einer, der sich schon eifrig auf das Wiederaufsperren vorbreitet, ist Hermann Weich. Mit seiner "NachtABOTheke" war und ist er einer ...