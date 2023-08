Wie sich Pongauer Unternehmen auf Social Media präsentieren

Die St. Johannerin Andrea Thurner betreut Firmen bei ihren Auftritten in sozialen Netzwerken. Im Gespräch mit den PN berichtet sie, welche Plattformen im Pongau am beliebtesten sind und warum Followerzahlen bei der Kooperation mit Influencern "nicht alles sind".

Seit rund einem Jahr betreut Andrea Thurner mit ihrem Social Media Studio "create.socials" die Auftritte heimischer Unternehmen in sozialen Netzwerken. Mit nur 24 Jahren hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Damit liegt Thurner voll im Trend: Rund 30 Prozent der Firmengründer in Salzburg sind unter 30 Jahre alt.

Vorreiter im Pongau sind auf TikTok unterwegs

Trends sind ohnehin das tägliche Handwerk der Jungunternehmerin. Sie produziert Inhalte für die Markenauftritte ihrer Kunden in sozialen Netzwerken und unterstützt bei der strategischen Kommunikation auf Facebook, Instagram und Co. "Ich bin auch viel auf Fachkonferenzen unterwegs, um auf dem neuesten Stand zu bleiben", schildert Thurner die Arbeit in ihrer schnelllebigen Branche. Im Pongau seien aber noch die sogenannten Klassiker unter den sozialen Netzwerken gefragt. "Der Hauptfokus der meisten Firmen liegt auf Instagram und nach wie vor auf Facebook", so Thurner. Der aufstrebende Kurzvideodienst TikTok sei hierzulande noch etwas für echte Vorreiter. "TikTok wird immer reichweitenstärker, aber Inhalte zu produzieren, ist bei einer reinen Videoplattform auch entsprechend aufwendiger."

Ein Großteil von Thurners Kunden kommt aus der heimischen Baubranche oder dem Tourismus. Oft begegnen ihr auch skeptische Firmenchefs, die Auftritte in sozialen Netzwerken als überflüssig erachten. "Denen entgegne ich, dass Werbung immer ein Gesamtpaket ist", erklärt Thurner. "Ein Bauunternehmer wird sein nächstes Haus nicht nur über Instagram verkaufen, aber eine Präsenz ruft den Firmennamen bei den Menschen in der Region immer wieder ins Gedächtnis." Ein moderner Online-Auftritt diene einerseits der Imagepflege sowie der Umsatzgenerierung und könne andererseits auch bei der Rekrutierung junger Arbeitskräfte helfen.

Wie sinnvoll Influencer-Kooperationen sind

Hotels nutzen soziale Netzwerke insbesondere, um potenzielle Urlauber mittels gezielter Kampagnen anzusprechen. Touristiker berichten immer wieder von Anfragen vermeintlicher und echter Influencer, die gegen kostenlose Übernachtungen Werbung auf ihren reichweitenstarken Accounts versprechen. Hier warnt Thurner zur Vorsicht: "Influencer mit vielen Followern verlangen zusätzlich zu Übernachtungen oft auch eine hohe Bezahlung, um Werbung zu machen. Eine große Gefolgschaft ist aber nicht alles. Authentische Influencer, deren Beiträge auch tatsächlich gut geklickt werden, sind für solche Kooperationen oft sinnvoller."