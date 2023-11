Wie der Stau den Tourismus beeinflusst

Der befürchteten Stausituation entlang der A 10 zum Trotz sind Hotels gut gebucht - Kritik an den Maßnahmen des Landes verstummen jedoch nicht.

Die Verkehrslage auf der A 10 hat sich vorerst beruhigt. Doch mit der nahenden Wintersaison zieht es Urlauber aus aller Welt in den Pongau. Das Land forderte in Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern vom Bund daher einige für die A 10 entlastende und weitgreifende Maßnahmen. Der Bund reagierte und fixierte in der Zwischenzeit einige der geforderten Punkte.

Komplett zuversichtlich zeigt man sich seitens des Landes dennoch nicht: "Vor allem die starken Reisetage können erneut zu Problemen führen", heißt es auf PN-Anfrage aus dem Büro des Verkehrslandesrates Stefan Schnöll. "Wir werden die Situation genau beobachten und sollte die Abwicklung nicht funktionieren, ist das Verkehrsministerium jedenfalls gefordert, weitere Maßnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderung umzusetzen."

Auch die Asfinag rechnet mit größeren Verzögerungen an starken Reisetagen: "Vor allem an Samstagen rechnen wir im Winterreiseverkehr mit starken Reisezeitverlusten über den ganzen Tag in beiden Richtungen - dies gilt bei gutem Wetter auch für die Dauer der Weihnachtsferien", prognostiziert Christoph Pollinger, Pressesprecher der Asfinag. "Wir gehen davon aus, dass mit zunehmender Bekanntheit der Baumaßnahme immer mehr Verkehrsteilnehmer die Fahrten anpassen beziehungsweise die ,Verkehrsnachfrage' auf der A 10, über den gesamten Winter betrachtet, nicht den Werten von 2019 oder 2022 entspricht."

Auswirkungen für 2024/25 befürchtet

Kritische Stimmen wurden angesichts der sich durch den Winter durchziehenden Baustelle an der Tunnelkette entlang der Tauernautobahn dennoch laut.

"Dieser Winter wird für die Gastronomie und Hotellerie eine riesige Herausforderung", glaubt Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung und selbst Hotelbetreiber in Obertauern. "Die Stammgäste, die mit dem Auto unterwegs sind, werden auch heuer kommen. Doch wenn sie stundenlang im Stau stehen, werden sie sich ihre Urlaubspläne für das nächste Jahr eventuell noch einmal überlegen. Ich sehe das Problem also auch vermehrt erst im Winter 2024/25."

Walter Veit rät einigen Gästen, die mit dem Flugzeug anreisen, den Salzburger Flughafen zu meiden und Klagenfurt anzufliegen, um den Stau zu umgehen. "In Klagenfurt können wir die Gäste dann auch mit Taxibussen und ohne großes Stauaufkommen zu uns in den Pongau bringen."

Als Lösung für das Transportproblem zum und vom Salzburger Flughafen richtete der Salzburger Verkehrsverbund ein neues Angebot ein: "Ab 16. Dezember schaffen neue Kurse der Linie 270 eine direkte Verbindung zwischen dem Flughafen Salzburg und Eben im Pongau", erklärt der Pressesprecher des Verkehrsverbundes, Christian Schernthaner. "Hotel-Shuttles müssen nicht mehr bis in die Stadt Salzburg fahren, sondern können die Gäste am Park-and-ride-Parkplatz Eben abholen."

An Samstagen verkehrt diese Buslinie dann sechs Mal zu fixen Abfahrtszeiten mit Abständen von zwei bis drei Stunden zwischen der Stadt Salzburg und Eben.

Walter Veit sieht auch hier einige Probleme. "Der Verkehrsverbund hat die Abfahrtszeiten nicht einmal an die Flugzeiten angepasst. Es würde also erneut zu langen Wartezeiten für diese Busse kommen. Dann wundern sie sich wahrscheinlich, warum diese Linie nicht angenommen wird."

Der Pongau sorgte gezielt vor

Unterdessen traf man in der Skiregion Snow Space Salzburg bereits im Sommer wichtige Vorkehrungen, um sowohl Tagesgästen als auch Wochengästen Lösungen für das Stauproblem zu bieten. "Wir informierten gemeinsam mit der lokalen Hotellerie die Gäste über mögliche Alternativrouten und Möglichkeiten, einen anderen Anreisetag zu wählen", schildert Simon Guggi, Pressesprecher von Snow Space Salzburg. "Tagesgästen wollen wir weiter das Schienenangebot, das im vergangenen Jahr bereits sehr positiv angenommen wurde, schmackhaft machen. So reist man mit dem Skipass aus dem gesamten Bundesland kostenlos nach St. Johann und per Shuttle direkt zum Lift. Neu für Flachau-Liebhaber ist auch, dass vom Bischofshofener Bahnhof am Wochenende Busse die Tagesgäste zum Lift nach Flachau bringen. Unser Online-Ticket-Buchungssystem weist bereits auf einen guten Winter hin. Wir sehen damit also genau, an welchen Tagen mehr los ist, und können dadurch - falls notwendig - weitere Busse und Shuttles aktivieren, um einen erhöhten Ansturm an Gästen schnell zur Piste zu bringen."

Laut Guggi, der im stetigen Austausch mit der Hotellerie rund um das Snow-Space-Skigebiet ist, sieht die Buchungslage auch bei Wochengästen derzeit sehr gut aus und "wir bekommen bereits sehr positive Signale von den örtlichen Hotelbetreibern".

Touristiker sind trotz Staugefahr guter Dinge

Abseits der Snow-Space-Region blickt man im Großarler Moar Gut ebenfalls auf einen gut gebuchten Winterkalender. "Wir merken derzeit keine Auswirkungen, die sich durch die Situation auf der A 10 für unsere Buchungslage ergeben", schildert Josef Kendlbacher, Leiter des Großarler Hotels. Und auch für die folgende Saison zeigt man sich in Großarl optimistisch. "Das liegt auch daran, dass wir eher Wochengäste bei uns willkommen heißen. Bei Tagesgästen, die beispielsweise zum Skifahren nach Flachau reisen, kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass sie es sich überlegen, ob sie eine durch den Stau verlängerte Anreise regelmäßig auf sich nehmen."

Auch in Werfenweng - einer Skiregion, in der nach Angaben von Christian Ehrensberger, Geschäftsführer der Werfenwenger Bergbahnen, 50 Prozent der Besucher Tagesgäste sind - blickt man positiv in den Winter. "Der Saisonkarten-Vorverkauf dient uns als erstes Indiz zur Auslastung", schildert Ehrensberger. "Es sind die Tagesgäste, die sich die Saisonkarten kaufen, und hier sehen wir, dass das Interesse trotz möglicher Staus ungebremst ist."

Mit kleineren Einbußen rechnet man bei den Werfenwenger Bergbahnen dennoch. "Doch die Nähe zur Stadt Salzburg und der Autobahn kann in diesem Winter ein riesiger Vorteil sein."

Um den Ansturm zum täglichen Pistenstart etwas zu entzerren, öffnen die Werfenwenger Bergbahnen - ähnlich der Snow-Space-Salzburg-Skiregion - bereits eine halbe Stunde früher ihre Pforten.