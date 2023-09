Wie viele große Hotels verträgt ein kleines Land wie Salzburg?

Sanft und qualitätsvoll - so soll die Zukunft des Tourismus in Salzburg aussehen. Zumindest wenn man politischen Sonntagsreden glaubt. Die Realität ist aber eine ganz andere.

Zwei geplante Großhotels sorgen derzeit für Aufsehen. Im Lungauer 760-Einwohner-Dorf St. Margarethen sind dieser Tage die Bagger aufgefahren, ein 500-Betten-Haus soll entstehen. Zwischenzeitlich standen bis zu 1000 Betten zur Debatte. Rund 330 Urlauber sollen in einem Neubau im Zentrum von Werfenweng Platz finden.

Auch in anderen kleinen Landgemeinden - von St. Martin am Tennengebirge bis Saalfelden - wird an Projekten in ähnlichen Größenordnungen gefeilt. Manche werden in der Bevölkerung breit begrüßt, andere massiv angefeindet.

Wie viele große Hotels brauchen wir noch? Wo sollen sie stehen und welche Naturlandschaften lassen wir besser in Ruhe? Antworten auf diese Fragen gibt es in Salzburg nicht. Zwar hat die Landesregierung in der jüngeren Vergangenheit vermehrt Instrumente geschaffen, die es Gemeinden erleichtern, unliebsame Projekte aufzuhalten. Das ändert aber nichts daran, dass weiterhin sehr vieles genehmigt werden kann, wenn Bürgermeister und Gemeindevertreter dafür stimmen. Und eines ist klar: Bevor man dem Nachbarort einen sogenannten Leitbetrieb gönnt, drücken viele noch immer lieber im eigenen Ort ein Auge zu.

Im Denken vieler Bürgermeister ist ein florierender Fremdenverkehr die beste Möglichkeit, ihre Gemeinde fit für die Zukunft zu machen. Damit haben sie auch nicht unrecht: Die Landflucht setzt nachweislich dort am schnellsten ein, wo die Menschen nur wohnen, aber nicht arbeiten und konsumieren.

Dass manchmal auch persönliche Motive oder Nahebeziehungen eine Rolle spielen mögen, wenn umstrittene Projekte durchgewinkt werden, sei an dieser Stelle nur kurz erwähnt.

Bei allem Verständnis für gewisse Gedankengänge der Ortspolitiker ist der nachlässige Umgang mit Grund und Boden, das maßlose Versiegeln von Flächen, das bereitwillige Opfern der landschaftlichen Schönheit in diesem Land ein unbestreitbares Problem. Lösungen tun not.

Der Ruf nach einer übergeordneten Raumordnung - weg von den Gemeinden hin zu einer höheren Verwaltungsebene - wurde bisher geflissentlich ignoriert. Es ist aber wohl der einzige Weg, um vom Kirchturmdenken zu einem enkeltauglichen Flächenmanagement zu kommen. Wir kennen das Thema auch in einem anderen Zusammenhang: Niemand spricht sich offen für Gewerbegebiete am Kreisverkehr aus, wer sie haben kann, schlägt dennoch zu. Das Land lobt als Gegenmittel Prämien für die Stärkung von Ortskernen aus. Ein stumpfes Instrument.

Es ist Zeit, sich breit Gedanken über die Zukunft zu machen: Wo wollen wir Tourismus und in welcher Ausprägung? Wo in einer Region passt ein Großhotel am besten hin und wie kann man die damit verbundenen Einnahmen zwischen allen Gemeinden gerecht aufteilen? Was ist angesichts Klimakrise und Personalmangel noch sinnvoll?

Dass ein umfassender touristischer Entwicklungsplan eine große Herausforderung darstellt und die einzelnen Interessen nur sehr schwer unter einen Hut zu bringen sein werden, ist unbestritten. Das darf für die Politik aber keine Ausrede sein.